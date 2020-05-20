إجازة العيد ومواجهة فيروس كورونا أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تصدرت أخبار الشأن المحلي اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، وجاء على رأسها قرارات رئيس الوزراء فيما يخص إجازة عيد الفطر المبارك، والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتحت عنوان "السيسي يوجه بإرسال مساعدات طبية لجنوب السودان"، أبرزت صحيفة "الجمهورية" توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء بجمهورية جنوب السودان، مشيرة إلى أن المساعدات تشمل كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية للأطقم الطبية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من ألبان الأطفال.

وذكرت الصحيفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها بإعداد وتجهيز طائرة نقل عسكرية تحمل هذه المساعدات المقدمة من مصر إلى جنوب السودان للمساعدة في التغلب على فيروس كورونا في ظل الأزمات المتتالية التي تتعرض لها جمهورية جنوب السودان، لافتة إلى أن تلك المساعدات تأتي تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء.

وتحت عنوان "الحبس والغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي الإجراءات الاحترازية"، برزت صحيفة "الأهرام" قراري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن إجازة عيد الفطر والإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء خلالها وبعد انقضائها بدءا من 30 مايو الجاري ولمدة 15 يوما، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن مواد القرارين نصت على أن يعاقب كل من يخالف أحكام المواد المذكورة بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، على أن تبدأ إجازة عيد الفطر من السبت 23 مايو حتى الخميس 28 مايو، كما نصت على عدة إجراءات تسرى اعتبارا من الأحد 24 مايو حتى الجمعة 29 مايو، وتشمل حظر تحرك المواطنين بالطرق من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحا كذلك التوقف الكامل لجميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدى اليوم مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة، وإغلاق المولات التجارية والمقاهي والكافيتريات والكافيهات طوال اليوم ويقتصر العمل بالمطاعم على خدمة التوصيل، وكذلك إغلاق الأندية الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ ودور السينما والمسارح مع استثناء محال البقالة والسوبر ماركت.

وأشارت "الأهرام" إلى أنه بالنسبة لفترة ما بعد انتهاء إجارة عيد الفطر، نص القرار على حظر انتقال المواطنين على جميع الطرق بدءا من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا مع السماح بالحركة الضرورية، كذلك مواصلة جميع إجراءات الحظر نفسها التي كانت سائدة قبل إجازة العيد، كما ألزم القرار العاملين والمترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الخاصة والحكومية أو البنوك أو في وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر مع تطبيق عقوبات الحبس والغرامة عند المخالفة.

أما صحيفة "الأخبار"، فاهتمت بإعلان وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، إضافة أسر جديدة للاستفادة من الدعم النقدي، فتحت عنوان "إضافة 50 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة"، أبرزت الصحيفة تصريحات الوزيرة التي قالت فيها إنه سيتم إضافة 50 ألف أسرة جديدة قبل 30 يونيو القادم، ليصل إجمالي عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة إلى 3.6 مليون أسرة تضم أكثر من 15 مليون فرد، في إطار سعي الوزارة لمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من الأسر.

ونقلت "الأخبار" عن الوزيرة قولها إنه تم تنفيذ 854 ألف حركة لمستفيدي تكافل وكرامة عن شهر مايو خلال يومين، صرفوا 415 مليونا و683 ألف جنيه من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، كما أكدت أن الوزارة أعدت خطة لصرف تكافل وكرامة تضمنت البدء في صرف مساعدات كرامة الموجهة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على مدار يومي 16 و17 مايو، ثم بدء الصرف لأسر تكافل مع إتاحة الصرف لمستفيدى كرامة في الوقت نفسه.

بدورها، سلطت "الأهرام" الضوء على تصريح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، بأنه تم تخصيص 76 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء منذ عام 2015 وحتى نهاية العام الجاري؛ من أجل تحسين كفاءة الشبكة القومية وتقليل نسبة الفقد بها لتكون قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستديمة من جميع مصادر الإنتاج وفق المعايير العالمية.

فتحت عنوان "76 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء"، أبرزت الصحيفة تصريحات وزير الكهرباء خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتي قال فيها إنه تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لتدعيم الشبكة في شمال سيناء ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة، مبينا أنه تمت الموافقة على خطة التوسع في تدعيم شبكة النقل بإضافة عدد من مراكز التحكم الإقليمية بقيمة 12 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكة.

ولفتت "الأهرام" إلى تأكيد الوزير أن الشبكة القومية تشهد استقرارا كبيرا في ظل ارتفاع درجات الحرارة حاليا ووصول الحمل الأقصى إلى 26200 ميجاوات ووجود قدرات احتياطية تصل لأكثر من 21 ألف ميجاوات، مضيفا أن برامج الصيانة المستمرة لكل وحدات إنتاج الكهرباء وخطوط شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء في كل مناطق الجمهورية، أسهمت في استقرار الشبكة القومية ووقف برنامج تخفيف الأحمال منذ خمس سنوات.

وفي الشأن الاقتصادي،وتحت عنوان "البورصة ربحت 5.8 مليار جنيه"، سلطت "الجمهورية" الضوء على عودة مؤشرات البورصة لارتفاعها لدى إغلاق تعاملات أمس مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.

وأشارت الصحيفة إلى أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو 5.8 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 550.3 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 6.9 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 5.9 مليار جنيه، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76 في المائة ليبلغ مستوى 1140.64 نقطة.

أما صحيفة "الأهرام"، فأبرزت قرار البنك المركزي المصري بإصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك؛ لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات، والتي أطلقها البنك خلال الفترة الماضية بفائدة 8% متناقصة، وذلك ضمن إجراءاته لدعم الاقتصاد والحفاظ على مكاسب الإصلاح الاقتصادي ومساعدة القطاع الخاص والشركات في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

فتحت عنوان " 100 مليار جنيه ضمانات للبنوك لتحفيز الإقراض"، نقلت الصحيفة عن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قوله إن قرار إصدار ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه يأتي في ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق نتيجة الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، ويهدف إلى مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق للشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية.