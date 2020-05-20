دراما الأعلى للإعلام تناقش إصدار تقرير شهري عن الأعمال الرمضانية
عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس اجتماعًا برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس، لمناقشة إصدار تقرير شهري عن مجمل رصد الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل 25 مسلسلاً.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرًا آخر عن الحالة الدرامية، يتناول مدى تنوع الموضوعات التي تناولتها المسلسلات، في ظل غياب المسلسل الديني، حسبما أشار المجلس في بيان سابق له.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان