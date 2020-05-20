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دراما الأعلى للإعلام تناقش إصدار تقرير شهري عن الأعمال الرمضانية

06:27 ص الأربعاء 20 مايو 2020
دراما الأعلى للإعلام تناقش إصدار تقرير شهري عن الأعمال الرمضانية

مجدي لاشين

عقدت لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس اجتماعًا برئاسة مجدي لاشين عضو المجلس، لمناقشة إصدار تقرير شهري عن مجمل رصد الأعمال التي عرضت خلال شهر رمضان المبارك، وتشمل 25 مسلسلاً.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرًا آخر عن الحالة الدرامية، يتناول مدى تنوع الموضوعات التي تناولتها المسلسلات، في ظل غياب المسلسل الديني، حسبما أشار المجلس في بيان سابق له.​

مجدي لاشين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تقرير شهري الأعمال الرمضانية

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