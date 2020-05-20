النمو الاقتصادي أنقذ مصر وأخي تعافى من كورونا.. أبرز تصريحات ساويرس لتلفزيون "RT"

في لقاء استمر قرابة الثلاثين دقيقة، تحدث رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، لفضائية "RT" الروسية، عن ضرورة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، والآثار الاقتصادية التي لحقت بمصر ودول العالم بسبب هذه الأزمة، كاشفًا عن إصابة شقيقه ونجله وتعافيهما.

ساويرس: ارتفاع النمو الاقتصادي بمصر قبل كورونا جنبها الآثار الكارثية للأزمة

قال ساويرس، في سياق الحوار، إن مصر لم تتأثر اقتصاديًا بفيروس كورونا كما تأثرت دول أخرى، بفضل ما حققه نموها الاقتصادي قبل الأزمة، موضحًا أن الدول الأكثر تضررًا كانت تلك التي تعتمد على البترول، والدول المماثلة لحالتنا والتي وصل النمو فيها إلى أرقام سالبة، فضلاً عن دول أخرى تناقص نموها بشكل كبير لأنها كانت مفلسة قبل أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة تؤثر على اقتصاد مصر لكن تأثيره أقل بكثير من دول أخرى.

وأضاف: "احنا اللي نفعنا إننا كنا ماشيين على النمو 5 و6% فلما اتخبطنا الخبطة دي نزلنا 2%".

ساويرس مطالبًا بالتعايش مع كورونا: لا أخاف على أموالي لكن حرصًا على الاقتصاد

وطالب ساويرس مجددًا بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصًا على الحالة الاقتصادية للبلاد.

وقال: "من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقل لهم: «أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله».

وأشار ساويرس إلى احتمالية عدم التوصل لعلاج لفيروس «كورونا»، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن يظل الناس في منازلهم دون عمل، وأنه لابد من إحداث التوازن، واتباع الإجراءات الاحترازية لإعادة العمل في الاقتصاد المصري مرة أخرى.​

ساويرس يعلن إصابة شقيقه بكورونا: اكتشفها في سويسرا وتماثل للشفاء

وكاشفًا عن إصابة شقيقه بالفيروس، قال ساويرس، إن شقيقه اكتشف إصابته بفيروس «كورونا» أثناء تواجده في سويسرا لإجراء جراحة.

وأضاف: «كان متواجدًا في سويسرا لإجراء عملية جراحية، وتم إجراء تحليل كورونا له، وظهرت النتائج إيجابية، ولكنه تماثل للشفاء».

كما انتقد إجراءات الوقاية الشخصية التي يتبعها المصريون لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنها «صفر»، مضيفًا: «لما بكون ماشي بالعربية وببص على الناس ألاقيهم بيحضنوا بعض في الأتوبيس في ميدان التحرير بقعد أضحك، المفروض لو الفيروس بينتشر كان يجي لينا كل يوم 100 ألف و200 ألف حالة».