لأول مرة.. تنفيذ نموذج جديد لشقق الإسكان الاجتماعي بأكتوبر الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

قال رئيس جهاز تنمية 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، إن خطة تنفيذ المشروعات خلال العام المالي المقبل تتضمن تنفيذ نموذج جديد من شقق الإسكان الاجتماعي.

وأضاف النجار، في تصريحات خاصة لـ"مصروي"، أن الوحدات الجديدة تقع ضمن النموذج الـ75 متر التي تم طرحها ضمن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، حيث تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، وهو تنفيذ يتم لأول مرة ضمن المشروع في المدينة.

وأكد رئيس الجهاز أن عدد الوحدات المنفذة بالنموذج الجديد 624 وحدة سكنية عبارة عن 26 عمارة.

وكانت وزارة الإسكان طرحت نموذجين للحجز في الإعلان العاشر الأول 90 مترًا، والثاني 75 مترًا، وتقدم للحجز في هذا الإعلان 218 ألفًا بينهم 7% يريدون الحصول على شقق الـ75 مترًا.​