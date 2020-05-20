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اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين بالإمارات

05:02 ص الأربعاء 20 مايو 2020
اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين بالإمارات

رحلات استثنائية لإعادة العالقين _أرشيفية

كتب - محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات جوية استثنائية إلى الإمارات لإجلاء المصريين العالقين هناك بسبب إجراءات تعليق رحلات الطيران لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن شركة مصر للطيران تسير رحلتين تقلع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي ابوظبي وتعود مرة ثانية للقاهرة، بينما تسير ايركايرو رحلة واحدة متجهة الي دبي وتعود الي مطار اسيوط الدولي ، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 7 أيام للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا .

وكانت سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

رحلات استثنائية الإمارات فيروس كورونا وزارة الطيران المدني

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