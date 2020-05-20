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ساويرس مطالبًا بالتعايش مع كورونا: لا أخاف على أموالي لكن حرصًا على الاقتصاد

01:49 ص الأربعاء 20 مايو 2020
ساويرس مطالبًا بالتعايش مع كورونا: لا أخاف على أموالي لكن حرصًا على الاقتصاد

المهندس نجيب ساويرس

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مجددًا بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصًا على الحالة الاقتصادية للبلاد.

وقال ساويرس، في حوار تلفزيوني مع قناة «روسيا اليوم»: "من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقل لهم: «أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله».

أشار ساويرس أيضًا إلى احتمالية عدم التوصل لعلاج لفيروس «كورونا»، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن يظل الناس في منازلهم دون عمل، وأنه لابد من إحداث التوازن، واتباع الإجراءات الاحترازية لإعادة العمل في الاقتصاد المصري مرة أخرى.​

نجيب ساويرس فيروس كورونا الاقتصاد المصري التعايش مع كورونا

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