ساويرس مطالبًا بالتعايش مع كورونا: لا أخاف على أموالي لكن حرصًا على الاقتصاد

طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مجددًا بضرورة التعايش مع فيروس كورونا حرصًا على الحالة الاقتصادية للبلاد.

وقال ساويرس، في حوار تلفزيوني مع قناة «روسيا اليوم»: "من يردد أن حديثي الدائم عن عودة الحياة لطبيعتها بسبب خوفي على أموالي أقل لهم: «أنا زي الفل وأموالي لن تهتز لكني مؤمن بالله».

أشار ساويرس أيضًا إلى احتمالية عدم التوصل لعلاج لفيروس «كورونا»، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن يظل الناس في منازلهم دون عمل، وأنه لابد من إحداث التوازن، واتباع الإجراءات الاحترازية لإعادة العمل في الاقتصاد المصري مرة أخرى.​