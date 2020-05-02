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"الزراعة": بحث رفع كفاءة مركز التلقيح الصناعي ببني سويف

10:42 م السبت 02 مايو 2020
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كتب- أحمد مسعد:

زار الدكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، اليوم السبت، مركز التلقيح الصناعي بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، لبحث كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه ورفع كفاءته.

والتقى مساعد الوزير بالعاملين بمديرية الطب البيطري في محافظة بني سويف، بحضور الدكتور طارق الوكيل مدير الطب البيطري بالمحافظة.

وقال صابر، إن ذلك يأتي في إطار الاهتمام بتطوير الثروة الحيوانية، والتحسين الوراثي لها عن طريق استخدام السائل المنوي المجمد من طلائق منتخبة ذات صفات إنتاجية عالية.

وأضاف مساعد وزير الزراعة، أن التحسين الوراثي باستخدام هذه السلالات يعود بالنفع على المربيين ويساهم في سد الفجوة الغذائية على المدى القريب والبعيد، ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير الإنتاج الحيواني.

بني سويف مركز التلقيح الصناعي الثروة الحيوانية مديرية الطب البيطري

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