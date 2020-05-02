وزير النقل يتفقد محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق

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النقل: دخول 20 جرارًا جديدًا الخدمة أول يوليو المقبل (صور)

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم السبت، اللمسات الأخيرة لمحطات المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تجري اختبارات التشغيل لوضع الخط بالخدمة، فور وصول بعض المعدات المطلوبة للاختبارات، ووصول الخبراء الأجانب لإصدار شهادة سلامة التشغيل، وخاصة في ظل أزمة فيروس كورونا كوفيد 19 العالمية.

كما تفقد الوزير، شبابيك التذاكر وبوابات الدخول والخروج والأنظمة الإنذار والحريق وسلالم المحطة المتحركة بمحطة النزهة، ثم استقل قاطرة اختبار على السكة، مرورًا بمحطات "هشام بركات / قباء / عمر بن الخطاب / الهايكستب" حتى محطة عدلي منصور.

وشاهد الوزير أعمال تنفيذ ورشة الخط الثالث للمترو التي تبلغ مساحتها 65 فدانًا، وتعد أكبر ورشة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تضم جراج على مساحة 20 ألف متر مسطح، حيث يضم 15 سكة كل منها تتسع لقطارين بإجمالي 30 قطارًا.

وشدد الوزير على أهمية أنظمة الحريق في الورشة، وأن تكون التشطيبات النهائية على أعلى مستوى وبها أحدث المعدات والأجهزة.

وأكد الوزير، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من حيث التعقيم والتطهير المستمر لمواقع العمل والكشف على كافة العمال والمهندسين في مختلف المواقع صباحًا وبعد انتهاء مدة العمل اليومي بالكاشف الحراري واستخدام العمال والمهندسين للمطهرات بشكل مستمر، مع تقديم الرعاية الطبية الفائقة لهم، مشيرًا إلى أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعي داخل القاهرة الكبرى و كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد.