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رئيس "دراما الأعلى للإعلام": إعلان التقرير الأسبوعي الأول لدراما رمضان غدًا

08:32 م السبت 02 مايو 2020
رئيس "دراما الأعلى للإعلام": إعلان التقرير الأسبوعي الأول لدراما رمضان غدًا

​مجدي لاشين

كتب- مصطفى علي:

قال مجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيصدر بيانه الإحصائي الأول عن المسلسلات التي تعرض على الشاشات بدء من شهر رمضان الجاري، مشيرًا إلى أن مؤشرات التقرير توحي بأن الأعمال المعروضة "مبشرة ومنتظمة" على حد وصفه، لافتًا إلى أن المخالفات قليلة جدًا مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف لاشين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن التقرير إيجابي جدًا والمخالفات قليلة جدًا، وهو مؤشر إيجابي.

وأوضح مصدر مسؤول بالمجلس، أنه من المقرر أن يشمل التقرير إحصاءً بالملاحظات والمخالفات التي وقعت في الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان منذ يوم الثلاثاء الماضي، وهو عبارة عن تفريغ لتقارير اللجان الفنية المكلفة بمتابعة ورصد المسلسلات، ويتضمن رسما بيانيا للمعايير الـ17 ومنها السب والقذف، ألفاظ خادشة للحياء، عدم احترام اللغة العربية، عنف غير مبرر، عنف ضد المرأة، التدخين، شرب مخدرات وغيرها، كما يقسم الإحصاء الشاشات ويدرج المسلسلات التي تعرض تحت اسم كل شاشة بإجمال مخالفاتها وهو ما حدث العام الماضي.

مجدي لاشين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مسلسلات رمضان شهر رمضان

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