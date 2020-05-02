"محمد إبراهيم عبدالله" مديرًا للدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أصدر الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، قرارًا بتكليف الشيخ محمد إبراهيم عبد الله أحمد بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر تدشين إدارة للدعوة الإلكترونية بالديوان العام، على أن يتم تدشينها فيما بعد بالمديرياتالإقليمية.

وأكد وزير الأوقاف، أن عمل هذه الإدارة لن يكون فقط مرتبطًا بالظروف الراهنة، بل سيكون مستمرا، وسيتم التوسع فيه وصولًا بها إلى إدارة عامة، فمركزية، فقطاع من أهم قطاعات الوزارة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي نظرًا لما يشهده العالم كله من تحولات كبيرة في مجال الاتصالات والتواصل تفرض التعامل معها بمنتهى السرعة والجدية والاهتمام في عالم شديد التسارع في مختلف المجالات، حتى لا يتخطف شبابنا أو الناشئة من أبنائنا يد التطرف التي تسابق الزمن للسيطرة على الفضاء الإلكتروني.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان لاحقًا عن ضوابط التقدم لشغل مدير إدارة الدعوة الإلكترونية على مستوى المديريات الإقليمية، مع عقد الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل من يشغلون هذه الإدارات، وسيتم الاستفادة في ذلك بجميع الأئمة والواعظات ممن اجتازوا بتفوق دورات الحاسب الآلي و دورات السوشيال ميديا بأكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعدادات المدربين.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في ظل ما يشهده العالم كله من تحولات هائلة في مجال ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التواصل، وفي إطار ما يمليه الظرف الراهن في ظل تعليق الجمع والجماعات والأنشطة الدعوية بالمساجد.