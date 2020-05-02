​برلماني: نجاح هاشتاج "حيوهم" تعكس التلاحم الشعبي للقضاء على الإرهاب

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تفاعل المصريين بجميع فئاتهم مع هاشتاج "حيوهم فين ما كنتم دول ماتوا علشان سلامكم"، بمشاركة آلاف المواطنين لنعي شهداء حادث بئر العبد، يؤكد مدى حب المصريين للقوات المسلحة، وأن الشعب المصري كله يقف صفًا واحدًا خلف الجيش المصري العظيم في حربه على الإرهاب.

وأضاف إسماعيل، أن القوات المسلحة تخوض حربًا غير عادية، حيث تحارب العناصر التكفيرية والجماعات والكيانات الإرهابية، التي تريد العبث بأمن واستقرار الوطن، واستطاعت خلال السنوات السابقة القضاء على هذه الجماعات الخبيثة واجتثاث جذورها، وتطهير أرض الوطن منها.

وأشار إسماعيل، إلى أن التفاف الشعب المصري خلف قواته المسلحة ورجال الشرطة يؤكد مدى الوعي الذي يتمتع به الشعب، وحرصه على الوقوف بجانب الجيش من أجل القضاء على خفافيش الظلام، ففي الوقت الذي تواجه الدولة فيروس كورونا وتواصل خطة بناء مصر الحديثة يُخيل للعناصر التكفيرية القيام ببعض العمليات التخريبية، ولكن كل من يظن أنه قادر على العبث بأمن واستقرار الوطن سيلاقي مصير مجهول و سيلعنه التاريخ.