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انخفاض جديد وتجاوز 6 آلاف حالة.. الصحة: 298 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

06:18 م السبت 02 مايو 2020
انخفاض جديد وتجاوز 6 آلاف حالة.. الصحة: 298 إصابة جديدة بكورونا و9 وفيات

الدكتور هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تسجيل 298 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة 9 حالات جديدة.

ولم تذكر الوزارة مزيدا من التفاصيل بشأن حالات الإصابة والوفاة اليوم.

وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، عن خروج 62 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1522 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1970 حالة، من ضمنهم الـ 1522 متعافيًا.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 6193 حالة من ضمنهم 1522 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و415 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

هالة زايد وزارة الصحة فيروس كورونا الحجر الصحي مستشفيات العزل احنا أقوي من كورونا

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