المتحف الكبير يستقبل 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية

كتب- محمد عاطف:

استقبل المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، 42 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، بعد استخراجها من الحفرة الخاصة بها بالقرب من هرم الملك خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة، حيث خضعت لأعمال الترميم بالمعمل الأثري الموجود بالموقع.

تأتي عملية النقل في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة السياحة والآثار وجامعة هيجاشي اليابانية، لاستخراج وترميم وإعادة تركيب مركب الملك خوفو الثانية بدعم من هيئة التعاون الدولي الياباني.

وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة أن عدد القطع التي استقبلها المتحف منذ بدء استخراج أول قطعة خشبية من المركب عام 2014، وحتى الآن بلغ 1006 قطع، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من أعمال استخراج ونقل كل القطع سيتم تجميعها لإعادة تركيب المركب وعرضه بجانب مركب خوفو الأولى بعد نقلها من مكان عرضها الحالي بالمنطقة الأثرية إلى المتحف داخل مبنى خاص بها داخل المتحف، لافتًا إلى بدء أعمال إنشاء هذا المبنى.

وأوضح الدكتور عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير والمشرف على ترميم مركب خوفو الثانية، أن فريق العمل بمشروع المركب نجح حتى الآن في استخراج ما يقرب من 1272 قطعة خشبية من المركب، بالإضافة إلى العثور على سكين مصنوع من الزران وكذلك عمود جد مصنوع من النحاس.

مؤكدًا أنه تم الانتهاء من ترميم 1200 قطعة، وتم عمل تقرير حالة لكل قطعة وتصويرها باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد والليزر سكان والتوثيق بالرسم اليدوي والفوتوغرافي.

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