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برلماني يطالب بمنع أقارب الإرهابين من شغل الوظائف العامة وحرمانهم من الدعم

06:06 م السبت 02 مايو 2020
برلماني يطالب بمنع أقارب الإرهابين من شغل الوظائف العامة وحرمانهم من الدعم

مجلس النواب

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

نعى المستشار الدكتور حسن بسيوني، عضو لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، أبطال القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي الذي وقع الخميس الماضي، في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، من أجل وطنهم مصر الغالية، مضيفًا: "لاخوف عليهم ولاهم يحزنون".

وتابع بسيوني، أن ذلك العمل الإرهابي يدل على خسة وجبن الإرهاب وخيانة كل من اشترك فيه لبلده ووطنه ودينه وعشيرته، مضيفًا أن القيام بمثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة في هذه الأيام المباركة وفي تلك الفترة التي يعاني منها العالم أجمع من جائحة كورونا التي يروح ضحيتها آلاف البشر يوميًا، يؤكد أن هؤلاء الإرهابيين ومن يدعمهم ليس لهم دين.

واقترح بسيوني في تصريح له، معاملة كل من يشترك في تنفيذ الأعمال الإرهابية، بالمثل، وحرمان أهاليهم وذويهم من الدرجة الأولى "الزوجة والأولاد والأب والأم" من شغل الوظائف العامة، وإيداع الأطفال في دور للرعاية لأنهم يعدون بمثابة قنابل موقوتة بتركهم لهم.

وتابع عضو مجلس النواب: "لابد من حرمان هؤلاء جميعًا من أي مزايا اجتماعية مدعومة وعير مدعومة مثل مجانية التعليم وبرنامج تكافل وكرامة والدعم التمويني، وغيره من مختلف أشكال الدعم المقدم من الدولة".

الإرهاب مجلس النواب حادث بئر العبد سيناء

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