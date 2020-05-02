أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

السبكي: "الاستشارات الطبية عن بعد" خدمة جديد للمنتفعين بالتأمين الشامل

04:46 م السبت 02 مايو 2020
السبكي: "الاستشارات الطبية عن بعد" خدمة جديد للمنتفعين بالتأمين الشامل

التأمين الصحي الشامل في بورسعيد

كتب- أحمد جمعة:

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل لأول مرة، خدمة تقديم الاستشارات الطبية عن بٌعد، للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، والمسجلين بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، في إطار الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الهيئة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم السبت، أنه يتم تقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين عن بٌعد، من خلال الإتصال على أرقام (٠٦٦٣٢٥٧٩٩٩ & ٠٦٦٣٢٥٧٤٤٤)، والمتاحة يوميًا من الساعة 8 صباحًا إلى 5 مساءً، حيث يقوم القائمين على الخدمة بتسجيل بيانات المنتفع وتاريخه المرضي والأعراض الحالية التي يعاني منها على النماذج المخصصة لذلك، لتحويلها إلى الطبيب المتخصص، ومن ثَّم إبلاغ المريض بالإجابة عليها؛ وذلك بهدف تخفيف أعداد المرضى المترددين على الوحدات والمراكز الصحية التابعة لفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وضمان عدم وجود كثافات عالية ومنع التكدس أو التزاحم بها.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، إنه يجيب على الاستشارات الطبية للمنتفعين، نخبة من أطباء بورسعيد في مختلف التخصصات الطبية (باطنة، جراحة، صدر، أنف وأذن، مسالك بولية، عظام، نساء، أطفال، رمد، جلدية).

وتابع السبكي، أنه يقوم الطبيب المختص بتقديم الاستشارات الطبية للمنتفعين، مجانًا، وإرشادهم في الحالات التي لا تستدعي تشخيصًا خاصًا، إضافة إلى إمكانية إرسال فني معمل لسحب عينات من المريض داخل منزله، لإجراء التحاليل الطبية اللازمة له عند الضرورة، والتي تساعد الطبيب على التشخيص السليم للحالة الصحية للمريض وإقرار العلاج اللازم له كما يمكن للطبيب أن يطلب التواصل تليفونيًا مع المريض إذا استدعى الأمر ذلك.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استخدام كافة السبل المتاحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد عن بٌعد، حرصًا على سلامتهم وأمانًا لهم، وللتقليل من خطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن العلاج والتشخيص عن بُعد هو أحد المحاور الرئيسية التي يتجه إليها العالم حاليًا في تقديم الخدمات الصحية، خاصة في ظل انتشار بعض الأوبئة.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اتخذت العديد من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، ومنها تفعيل خدمة الحجز للكشف في الوحدات والمراكز الصحية التابعة لفرع الهيئة ببورسعيد عبر الاتصال بالخط الساخن 15344، بهدف التيسير على المواطنين في الحجز وضمان عدم وجود كثافات عالية في الوحدات والمراكز الصحية التابعة لها، وكذلك إطلاق خدمة التقييم الإلكتروني للحالة الصحية للمريض من داخل منزله للكشف عن فيروس كورونا المستجد عن طريق ملئ استمارة عبر الرابط «http://shorturl.at/gDKNP»، والتي يتم الرد عليها من خلال غرفة الفرز الإلكتروني بفرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والتي تقوم بالتواصل أيضًا مع المشتبه إصابتهم بالفيروس حتى الإطمئنان عليهم أو إجراء اللازم لهم.

التأمين الصحي الشامل الاستشارات الطبية فيروس كورونا بورسعيد

الخبر التالى:

وزيرة الصحة تزور حميات وصدر العباسية.. وتكشف خطة تأهيلهما للعزل (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5895

    عدد المصابين

  • 1460

    عدد المتعافين

  • 406

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان