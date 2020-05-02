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"الصحة" تنشر إرشادات العزل المنزلي للمخالطين لحالات كورونا (فيديو)

03:15 م السبت 02 مايو 2020
"الصحة" تنشر إرشادات العزل المنزلي للمخالطين لحالات كورونا (فيديو)

الصحة تنشر إرشادات العزل المنزلي للمخالطين لحالات

كتب- أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عددًا من الإرشادات المهمة للأشخاص المخالطين لحالات مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثناء العزل المنزلي.

ووجهت الوزارة -في فيديو عبر حسابها على تويتر- بضرورة الالتزام بعدد من التعليمات للحماية بفيروس كورونا، على رأسها عدم التواجد في غرفة العزل، والحفاظ على مسافة لا تقل عن 2 متر في حالة الاختلاط مع الشخص المعزول، واستخدام غرفة نوم وحمام منفصل لباقي أفراد الأسرة إن أتيح ذلك.

ونصحت وزارة الصحة بمنع الزيارات العائلية تمام، وارتداء الكمامة، وتغطية الأنف والفم بمنديل حال العطس.

وزارة الصحة العزل المنزلي المخالطين فيروس كورونا

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