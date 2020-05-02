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الإثنين.. فصل التيار الكهربائي عن ٣ مناطق بدمياط للصيانة

03:06 م السبت 02 مايو 2020
الإثنين.. فصل التيار الكهربائي عن ٣ مناطق بدمياط للصيانة

فصل التيار الكهربائي

دمياط- محمد إبراهيم:

أعلنت شركة كهرباء دمياط، فصل التيار عن قرى أولاد خلف والركابية والعنانية لإجراء صيانة دورية، يوم الإثنين المقبل، تبدأ بمحولات الغوابين وجمصة شرق وغرب وأولاد خلف من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشرة ظهرًا.

كما يجرى فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء المقبل عن منطقة المطحن بدمياط، ضمن سلسلة عمل الصيانة الدورية على أكشاك ومحولات الشبكة.

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