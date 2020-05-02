بحضور مدبولي و٧ وزراء.. انطلاق جلسات البرلمان لمناقشة "الطوارئ" والموازنة العامة.. غدًا



كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

تنطلق الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، غدًا الأحد، والتي تستمر حتى يوم الإثنين، وتناقش قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وعددًا من مشروعات القوانين، في حضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء؛ في مقدمتهم وزير المالية ووزير الشؤون البرلمانية.



وتبدأ جلسة الغد بمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (١٦٨) لسنة ٢٠٢٠، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من ٢٨ أبريل ٢٠٢٠؛ حيث يلقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بيانًا بالجلسة العامة عن الأسباب والمقررات التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ، ثم تتم إحالة البيان إلى اللجنة العامة؛ لإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس، لتصوِّت عليه الأغلبية.



ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الخطة والموازنة عن التقرير العام بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2018- 2019، ومشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018- 2019، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامي لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2018- 2019 (وعددها 49 مشروعًا)، ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2018- 2019، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري) عن السنة المالية 2018- 2019، وذلك بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط. .



ويوم المجلس في جلسته العامة أيضًا بمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والذي يهدف إلى تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بمشاركة وزير المالية الدكتور محمد معيط.



ويتضمن جدول أعمال المجلس هذا الأسبوع أيضًا، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، والذي يهدف إلى رفع مستوى الأداء والمرونة الكاملة في إنجاز اختصاصات المجلس الأعلى للشرطة، بحضور وزير الشؤون البرلمانية علاء فؤاد، وممثلي وزارة الداخلية.



وتعقد لجنة الخطة والموازنة عدة اجتماعات على مدار الأسبوع، لمناقشة الموازنة العامة للدولة؛ حيث ستعقد اللجنة بدءًا من غدٍ الأحد حتى الخميس المقبل، بحضور ٧ وزراء.



وستبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها لمناقشة الملامح الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020- 2021.



وتستعرض اللجنة كذلك الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2020- 2021، وموازنة الصحة، للأجور وتعويضات العاملين في ضـوء مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشـروعات وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020- 2021، والمخصصات الموجهة للاستثمارات في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020- 2021.



وتناقش اللجنة متحصلات الجهات الإيرادية في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020- 2021، بحضور مندوبين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



ويحضر الاجتماعات الوزراء: محمد معيط وزير المالية، وهالة زايد وزيرة الصحة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط، ونيفين القباج وزيرة التضامن، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم، وعلي المصيلحي وزير التموين.