برلماني مشيدًا بمشروعات الأنفاق والطرق: السيسي حقق انتصارًا وعبورًا كبيرَين لسيناء

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد هاني الحناوي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق انتصارًا وعبورًا كبيرَين لسيناء؛ من خلال إنجاز المشروعات القومية العملاقة في مشروعات البنية الأساسية والتحتية والطرق والكباري والأنفاق التي جرى تدشينها في سيناء؛ وتسهم بشكل كبير في عمليات تعمير وتنمية سيناء، خصوصًا أن تلك الأنفاق وشبكة الطرق تسهم في تسهيل حركة النقل؛ سواء أكانت للبضائع أم المواطنين من وإلى سيناء.

وقال الحناوي، خلال بيان له أصدره اليوم السبت: "إن الرئيس السيسي حقق مكاسب متعددة لسيناء؛ في مقدمتها تحقيق الأمن القومي لسيناء من خلال تنفيذ المشروعات الكبرى التي ستتم على أرض الفيروز في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والإنتاجية وغيرها؛ خصوصًا أن شبكات الطرق والأنفاق التي تم افتتاحها في سيناء تمتد إلى 2000 كيلومتر داخل سيناء، وهذا ما جعل سيناء ترتبط بالوادي والدلتا".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن خبراء الطرق أكدوا أن الأنفاق الخمسة التي تم إنشاؤها في سيناء، تعد نقلة نوعية في عمليات الحركة والنقل؛ حيث إن كل نفق يمكنه أن يدخل 2000 عربة في الساعة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سوف يسهم في تدعيم حركة الاقتصاد الوطني ورفع حركة الكفاءة والتبادل التجاري من سيناء إلى الوادى والدلتا؛ حيث إن وجود 5 أنفاق يمكِّن من نقل 10 آلاف مركبة في الساعة، بجانب وجود وفرة في الوقت من 12 ساعة إلى 12 دقيقة.