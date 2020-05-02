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رئيس جهاز بني سويف الجديدة: استكمال أعمال التطهير بالمناطق الحيوية وإخلاء صناديق القمامة

01:45 م السبت 02 مايو 2020
رئيس جهاز بني سويف الجديدة: استكمال أعمال التطهير بالمناطق الحيوية وإخلاء صناديق القمامة

أعمال التطهير بالمناطق الحيوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، إنه جارٍ استكمال أعمال التطهير والتعقيم ببعض مناطق مشروع ابني بيتك، وعددٍ من المنشآت الحيوية شملت (مكتب البريد بالحي السكني الثاني ومركز المدينة ومنطقة البنوك)، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بجهاز المدينة والجهات المعنية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.

وكلف عبد الرحمن، مسئولي إدارتي البيئة والتنمية بالجهاز، وشركات خدمات النظافة بالمدينة بالإخلاء الليلي لصناديق القمامة، وتطهيرها بالحيين السكنيين الثاني والثالث وباقي الأحياء بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، استكمال عمليات التطهير والتعقيم لتشمل أنحاء المدينة كافة حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على الشركات العاملة بالمشروعات بالمدينة بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية لمنع إصابة العاملين بالمواقع بالفيروس.

أشرف عبد الرحمن التطهير والتعقيم فيروس كورونا

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