أقام شادرًا بمنطقة استثمارية أسفل الضغط العالي.. برلماني يطالب بإقالة رئيس حي البساتين

كتبت - ميرا إبراهيم:

طالب النائب هاني مرجان، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بفتح ملف استغلال حي البساتين للمنطقة الحرة الفاصلة بين مشروعَي "جراند سيتي" و"أشجار دارنا"، الكائنين بشارع السعادة الموازي للطريق الدائري بجوار كارفور المعادي، بمنطقة زهراء المعادي بمحافظة القاهرة، والبدء في إنشاء شادر للمنتجات المختلفة (خضروات، وأسماك، ولحوم.. إلخ)، ومنطقة للحمامات العمومية، ضاربين عرض الحائط بالطابع الخاص للمنطقة وكونها منطقة استثمارية بها العديد من الخدمات المختلفة، وأنهم ليسوا في احتياج إلى مثل هذا الإنشاء غير المدروس من قبل حي البساتين والمحافظة.

وتابع مرجان بأن "أثر الحادث سيحول المنطقة إلى منطقة عشوائيات أخرى، وسيزيد من التلوث بمختلف أنواعه؛ السمعي والبصري، فضلًا عن التلوث البيئي الناتج عن أنشطة هذه الأكشاك، ومع كل أسف هذا الأمر ثبت ضرره البيئي وفشله في مناطق قريبة جدًّا"، مضيفًا: "على سبيل المثال في منطقة الشطر ١٣ بنفس المنطقة وفي مشروع بيتشو (آخر شارع السعادة نفسه)".

وطالب بإقالة رئيس حي البساتين؛ لإنقاذ هذه المنطقة من سوء إدارة القائمين على الشادر الذي سيحول المنطقة إلى منطقة عشوائيات، ويهدد استثماراتنا في هذه المشروعات التي طالما نادت بها الدولة.

وأوضح مرجان أن الساحة أو الجراج خلف الكشك هو اختصاص الحي ومخالفته أنه مقام أسفل خطوط الضغط العالي؛ حيث لا يجوز إقامة أي نشاط أو منشأة أسفل خطوط الضغط العالي.