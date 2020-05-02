ما مواعيد صرف المقررات السمادية وموقف أصحاب الحيازات الورقية؟.. "الزراعة" تُجيب

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم السبت، إن عمليات توزيع جميع حصص الأسمدة للموسم الصيفي مستمرة عبر كارت الفلاح بالنسبة إلى 6 محافظات التي تم الانتهاء بها.

وأشار الشناوي إلى توزيع الأسمدة الخاصة بالمحافظات التي تزرع الأرز "الورقية" من اليوم؛ حتى لا يتأثر المزارع.

وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن الصرف الآن متاح لمحاصيل الخضر والقصب والأرز لكامل الحصة، لافتًا إلى عدم رصد أي اختناقات أو عجز بالجمعيات الزراعية حتى الآن.

وتابع الشناوي: "القطاع وضع خطة لتوزيع لجان فحص وتفتيش على المخازن، وحصر كل الكميات المتوقع استلامها من الشركات وَفقًا للحصص السمادية المخصصة للسوق المحلية".

ونوه رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بأن الصرف سوف يكون عبر لجان المعاينة الفنية على رأس الحقل؛ للتأكد من الزراعة الجادة لا الحيازة الورقية، مضيفًا أن سعر "اليوريا" يبلغ 164.5 جنيه و"النترات" 159.5 جنيه.