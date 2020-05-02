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"إفريقية النواب" تناقش اتفاقيتَي إنشاء تجمع دول الساحل ومفوضية الاتحاد الإفريقي.. غدًا

09:45 ص السبت 02 مايو 2020
"إفريقية النواب" تناقش اتفاقيتَي إنشاء تجمع دول الساحل ومفوضية الاتحاد الإفريقي.. غدًا

مجلس النواب

كتبت- ميرا إبراهيم:
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم السبت، إن اللجنة ستعقد اجتماعَين، صباح غدٍ الأحد؛ لعرض ومناقشة اتفاقيتَين تمت إحالتهما إلى اللجنة، لعقد لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الإفريقية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي والشؤون الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة.

وأشار رضوان إلى أن الاتفاقية الأولى تختص بالمعاهدة المقترحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، والاتفاقية الثانية خاصة بمفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

مجلس النواب تجمع دول الساحل مفوضية الاتحاد الافريقي

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