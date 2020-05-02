كورونا في 24 ساعة| مصر تسجل قفزة في الإصابات.. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

كتب - أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 358 حالة جديدة ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و14 حالة وفاة جديدة.

وكشف الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، عن توفير عدد من عبوات دواء "ريمديسيفير" في مصر قريبًا؛ لبدء استخدامه في التجارب الإكلينيكية لعلاجات مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

ويرصد "مصراوي" في التقرير التالي، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم، في 24 ساعة ماضية.

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