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أحمد كريمة: الجنة ليست حكرًا على دين دون غيره.. والشهادة تُبنى على المواطنة

04:19 ص السبت 02 مايو 2020
أحمد كريمة: الجنة ليست حكرًا على دين دون غيره.. والشهادة تُبنى على المواطنة

أحمد كريمة

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشهادة تُبنى على المواطنة وليست العقيدة، مؤكدًا أن جميع المواطنين الذين قُتلوا في سبيل الوطن شهداء، بما فيهم أهل الكتاب.

وأشار "كريمة" خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج نور النبي المُذاع عبر فضائية صدى البلد، مساء الجمعة، إلى الآية القرآنية: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحًا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون".

ولفت كذلك إلى قول الله تعالى: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد"، ذاكرًا الآية القرآنية: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا".

وتابع: "الجنة ليست حكرًا على دين دون دين، ولا مذهب دون مذهب، ولا طائفة دون طائفة، ولا قومية دون قومية"، مضيفًا: "الجنة والنار لله فقط".

أحمد كريمة الجنة الشهداء أهل الكتاب

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