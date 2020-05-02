مئات المصريين يصلون من روسيا وأوكرانيا إلى عزل مرسى علم

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار مرسى علم الدولي، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران واير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عاد عليه 670 مصريا عالقين في روسيا وأوكرانيا، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر بالطيران المدني وصلت الرحلات إلى مطار مرسى علم، الأولى والثانية تابعتين لشركة ايركايرو قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها كل واحدة 164 مصريا، والثالثة تابعة لمصر للطيران قادمة من موسكو وعليها 342 مصريا، تم نقل الركاب القادمين إلى الحجر الصحي المخصص هناك بأحد الفنادق لعزل المصريين العائدين لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .