طلب إحاطة بشأن مسابقة الـ 500 معلم بمحافظة مطروح

كتب- مصراوي:

تقدم النائب سليمان فضل العميري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن مسابقة الـ500 معلم بمحافظة مطروح، وعدم تثبيتهم على الرغم من مرور أكثر من 4 سنوات منذ بداية استلامهم أعمالهم حتى الآن.

وأوضح "العميري"، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشكلة تعود إلى وقت مسابقة الـ30 ألف معلم، وتم الاتفاق على إجراء مسابقة محلية فى المحافظة لـ 500 معلم لسد العجز في المنظومة العليمية، ولكن لم يتم تثبيت هؤلاء المعلمين حتى هذه اللحظة، مما يعنى عدم استقرار أوضاعهم المادية والمعنوية.

وطالب عضو مجلس النواب، بحث أزمة هؤلاء المعلمين وتثبيتهم سريعًا، خاصة وأن المنظومة التعليمية الجديدة تستهدف كل من الطالب والمعلم والمناهج والبنية التحتية، وهذا يعني أن المعلم محور أساسي فى المنظومة التعليمية ىالجديدة، وبالتالى استقرار أوضاع المعلمين المادية والمعنوية تنعكس على المنظومة الجديدة المستهدفة.