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الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بأفغانستان

11:30 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بأفغانستان

الأزهر الشريف

كتب - محمود مصطفى:
أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بمدينة شاريكار بإقليم باروان بأفغانستان، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن مقتل سبعة وإصابة 12 آخرين.

وأكد الأزهر، في بيان له، الثلاثاء، رفضه لكافة أعمال العنف والإرهاب التي تستهدف النيل من صورة الأديان وتشويه صورتها، مشددًا على أن الاعتداء على دور العبادة أو على أي إنسان هو من أبشع الجرائم التي تستوجب أقصى العقوبات في الدنيا، وقد توعد الله صاحبها بالخزي والعذاب العظيم في الآخرة، لما فيه من انتهاك لحرمات الله.

وجدد الأزهر مطالبته بضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والحد من اتساع نطاق العنف واستباحة دماء الآمنين؛ لوضع حد للعمليات الإرهابية التي تحصد أرواح الأبرياء.

الأزهر الشريف أفغانستان الإرهاب هجوم على مسجد

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