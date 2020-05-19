برلماني مشيدًا بالبنك الأهلي: وصول شهادات الادخار لـ100 مليار جنيه إنجاز

كتب - مصراوي:

وجه النائب محمد عبدالله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية والتقدير لجميع القيادات والعاملين بالبنك الأهلي المصرى برئاسة هشام عكاشة، مؤكدًا أن هذا البنك العريق يستحق أن يحصل على لقب بنك "أهل مصر"، بعد الثقة الكبيرة التي حصل عليها من الشعب المصرى العظيم في إطار الخدمات المتعددة التى يقدمها البنك للمواطنين والتوسع في افتتاح فروع له في جميع أنحاء البلاد.

وطالب "زين الدين"، في بيان له اليوم الثلاثاء، من هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى، دراسة إنشاء فروع للبنك بالقرى الكبيرة لخدمة المواطنين بدلًا من ذهابهم للمدن، مشيدًا بتصريحات يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، التي أكد فيها أن البنك يتلقى 30 ألف مكالمة يوميًا، ويتيح شراء الشهادات ذات العائد من خلال الكول سنتر، وأن البنك يمتلك 4500 ماكينة صراف آلي، ويتم اتخاذ إجراءات احترازية وتغذية الماكينات بشكل كبير، فضلا عن إعفاء العميل من الرسوم، واستطاعة العميل صرف راتبه من أقرب ماكينة له.

وقال النائب، إن البنك الأهلي نجح بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وأكبر دليل على ذلك تأكيد "أبوالفتوح" في تصريحات أن 70 % من العاملين في المركز الرئيسي بالبنك يعملون من المنزل، وأزمة كورونا جعلتهم يعملون في تقديم الخدمات دون تقدم في ظل أجواء صعبة، مشيدًا بتأكيد "أبو الفتوح" بأن ودائع العملاء ارتفعت إلى تريليون ونصف، وفي الشهادات الجديدة اقتربنا على 100 مليار جنيه من خلال شهادات الـ15%، والتسهيلات الائتمانية وصلت 100 مليار، و700 مليار تسهيلات ائتمانية أخرى في ظل أجواء لتحقيق أرقام غير مسبوقة.