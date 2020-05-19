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صحة النواب" تحذر من انتشار مصانع بير السلم لإنتاج كمامات مغشوشة

11:04 م الثلاثاء 19 مايو 2020
صحة النواب" تحذر من انتشار مصانع بير السلم لإنتاج كمامات مغشوشة

سعيد حساسين

كتب- مصراوي:
طالب الدكتور سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة، بتوفير الكمامات والكحول ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، بأسعار مناسبة وبالمواصفات التي تنطبق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية.

وحذر "حساسين"، في طلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، ووزير قطاع الأعمال، ووزيرة الصناعة والتجارة، من وجود مافيا مصانع تحت بير السلم لإنتاج مستلزمات مواجهة كورونا، وكلها غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتباع بأسعار خيالية، خاصة بعد أن تقرر توقيع عقوبات مالية كبيرة على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة.

وطالب النائب، الأجهزة الرقابية بشن حملات تفتيشية مكثفة لمواجهة كل من يتاجرون ويحاولون تحقيق الثراء الفاحش والمال الحرام على حساب صحة المواطنين، مؤكدا أنّ بيع الكمامات المغشوشة يتم نهارا جهارا بمختلف الميادين والشوارع داخل مختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء.

سعيد حساسين مجلس النواب مجلس الوزراء الكحول الكمامات

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