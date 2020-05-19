في الذكرى الرابعة.. وزير الطيران: لن ننسى طاقم وركاب طائرة باريس المنكوبة

كتب - محمد عبيد:

قدم الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران، خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء من أبناء مصر للطيران، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لضحايا الحادث الأليم لطائرة الشركة المنكوبة رحلة رقم MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة في 19 مايو 2016.

وقال الوزير: "كانوا مثالاً للإخلاص والتفانى في العمل"، مؤكدا أن القطاع لا ينسى ابداً أبنائه وذويهم وأن ذكراهم ستظل عالقة بآذهاننا مدى الدهر.

وتابع: "نسال المولى عز وجل أن يتقبل دعائنا في هذه الأيام المباركة بأن يتغمدهم جميعًا في واسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر على فراقهم ووداعهم".