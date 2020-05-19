تكاثر السحب.. الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الصفحة الرسمة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تشمل مرسى علم وحلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصعيد منها إسنا والأقصر وإدفو والمجرى الملاحى لبحيرة ناصر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت نمو السحب على الواحات الخارجة والداخلة، ومن المتوقع انخفاض الرؤية الأفقية على أقصى الصعيد وحلايب وشلاتين بسبب الرمال المثارة.