أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

تكاثر السحب.. الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار

10:16 م الثلاثاء 19 مايو 2020
تكاثر السحب.. الأرصاد تعلن عن مناطق سقوط الأمطار

سقوط الأمطار- أرشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الصفحة الرسمة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة، في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة تشمل مرسى علم وحلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصعيد منها إسنا والأقصر وإدفو والمجرى الملاحى لبحيرة ناصر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت نمو السحب على الواحات الخارجة والداخلة، ومن المتوقع انخفاض الرؤية الأفقية على أقصى الصعيد وحلايب وشلاتين بسبب الرمال المثارة.

سقوط الأمطار الأرصاد جبال البحر الأحمر

الخبر التالى:

في الذكرى الرابعة.. وزير الطيران: لن ننسى طاقم وركاب طائرة باريس المنكوبة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إجازة 5 أيام في البنوك بمناسبة عيد الفطر