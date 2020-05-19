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الصحة: السيطرة على حريق مستشفى حميات إمبابة دون إصابات

09:02 م الثلاثاء 19 مايو 2020
الصحة: السيطرة على حريق مستشفى حميات إمبابة دون إصابات

مستشفى حميات إمبابة

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن سيطرة رجال الحماية المدنية على حريق محدود نشب مساء اليوم بعدد من الأشجار داخل مستشفى حميات إمبابة، مؤكدة أن الحريق كان خارج مبنى المستشفى، ولم ينتج عنه أى إصابات أو وفيات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 4 سيارات إسعاف مجهزة، مشيرا إلى أن رجال الحماية المدنية تعاملوا بسرعة مع الحريق وتمت السيطرة عليه فى غضون دقائق معدودة.

وأكد مجاهد على انتظام سير العمل بالمستشفي، لافتا إلى أن المرضي داخل المستشفى يتلقون الخدمة الطبية على أكمل وجه.

مستشفي حميات امبابة وزارة الصحة حريق مستشفي حميات امبابة

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