مصدر بحميات امبابة: لا خسائر في الحريق الذي اندلع بالمستشفى

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدر مطلع بمستشفى حميات إمبابة، إنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب قبل قليل، بالمستشفى، وتم إخلاء المبنى المجاور للمكان الذي اندلعت به النيران.

وأضاف المصدر، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح نتيجة الحريق الذي شب بالمستشفى.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بمستشفى في منطقة إمبابة.

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