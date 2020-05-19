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خاص | مستشار الرئيس للصحة: الرسالة المنسوبة لي حول استنفاذ وسائل احتواء كورونا مفبركة

08:10 م الثلاثاء 19 مايو 2020
خاص | مستشار الرئيس للصحة: الرسالة المنسوبة لي حول استنفاذ وسائل احتواء كورونا مفبركة

الدكتور محمد عوض تاج الدين

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرسالة المنسوبة له ويتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول استنفاذ الحكومة كل الوسائل لاحتواء فيروس كورونا، لا أساس لها من الصحة.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الرسالة المتداولة مفبركة، وأطلقها خفافيش.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة منسوبة للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قال فيها إنه سيتم عزل المصابين الجدد بفيروس كورونا بالمنازل، لعدم وجود أماكن بالمستشفيات، واستنفاذ الحكومة كل الوسائل لاحتواء الفيروس.

محمد عوض تاج الدين فيروس كورونا مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة

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