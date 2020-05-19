خاص | مستشار الرئيس للصحة: الرسالة المنسوبة لي بشأن استنفاد وسائل احتواء كورونا مفبركة
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الرسالة المنسوبة له ويتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول استنفاد الحكومة كل الوسائل لاحتواء فيروس كورونا، لا أساس لها من الصحة.
وأضاف تاج الدين، في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الرسالة المتداولة مفبركة، وأطلقها خفافيش.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة منسوبة للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، قال فيها إنه سيتم عزل المصابين الجدد بفيروس كورونا بالمنازل، لعدم وجود أماكن بالمستشفيات، واستنفاد الحكومة كل الوسائل لاحتواء الفيروس.
الخبر التالى:نقيب المحامين يشكل لجنة جديدة لمتابعة طلبات العلاج
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان