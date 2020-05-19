توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز الرياضة العسكري وجامعة بني سويف

كتب - محمد سامي:

وقع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون علمي وبحثي مشترك مع جامعة بنى سويف، بهدف تقديم المشورة العلمية والبحثية والفنية فى مجال التربية البدنية والعلوم الرياضية، بحضور رئيس جهاز الرياضة العسكرى ورئيس جامعة بنى سويف، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية، بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.



واشتمل البروتوكول على التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وإقامة ورش عمل مشتركة فى المجال الرياضى، كما تضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة المختلفة المشتركة بالمعامل والكليات والمعاهد والملاعب الخاصة بالجانبين، وتبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ رياضى، يتميز بالإعتماد على المناهج العلمية المتطورة وأحدث وسائل التدريب العالمى فى التخصص الرياضى.



يأتي ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الرياضى فى المجالين العسكرى والمدنى بما ينعكس آثاره علي الإرتقاء بالمستوى الرياضى المتميز مما يسهم فى توفير كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى خفاقاً فى كافة المحافل والمسابقات الرياضية.