السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

كتب - محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، فى اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، وأكد الرئيس أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم، ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.