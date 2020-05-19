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السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

06:38 م الثلاثاء 19 مايو 2020
السيسي: استقرار ليبيا من محددات الأمن القومي المصري

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، فى اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول التباحث بشأن آخر تطورات القضية الليبية، وأكد الرئيس أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر لم، ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها.

وأكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية بالتوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، ورفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية.

السيسي الأمن القومي المصري ليبيا اجتماع مجموعة الاتصال الأفريقية

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