إصابة رئيس مصلحة الدمغة والموازين بفيروس كورونا

كتب - محمد سامي:

أصيب اللواء مهندس عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، بفيروس كورونا المستجد، ويخضع للعزل حاليا بالمستشفى.

وأوضحت مصلحة الدمغة والموازين، في بيان لها، الثلاثاء، أنه تم عزل جميع العاملين المخالطين له 14 يوما وتعقيم وتطهير المصلحة، حرصا على سلامتهم فى ظل تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.