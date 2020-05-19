البحوث الإسلامية ينعى رجل الأعمال السعودي صالح كامل

كتب - محمود مصطفى:

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، رجل الأعمال السعودي، مؤسس مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، الشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.

وأكد المجمع، في بيان له، الثلاثاء، أن رجل الأعمال الراحل من أهم رجال الاقتصاد الإسلامي المعروفين وأسهم بدور كبير في هذا الشأن، وله العديد من المساهمات الإنسانية والخيرية في مختلف دول العالم.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرته ومحبيه في العالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من مساهمات في صحيفة حسناته.