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القوى العاملة تصدر منشوراً للمديريات لمتابعة أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

04:18 م الثلاثاء 19 مايو 2020
القوى العاملة تصدر منشوراً للمديريات لمتابعة أجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة القوي العاملة منشوراً لمديرياتها ومكاتبها علي مستوى المحافظات لمتابعة إجازة عيد الفطر المبارك لمدة 5 أيام مع الشركات والمصان.

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد أعلن أنه تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة كورونا وطبقًا لما صدر من قرارات في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا المستجد برئاسة الدكتور رئيس مجلس الوزراء، يتم منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر لمدة 5 أيام من الأحد 24 حتى 28 مايو الجاري.

محمد سعفان القوى العاملة عيد الفطر أجازة عيد الفطر القطاع الخاص

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