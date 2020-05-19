"النقل": 41 مليون جنيه أرباح "صيانة السكك الحديدية" في 2019

كتب- أسامة علي:

ترأس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة العادية رقم (11) للشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.



وصدقت الجمعية العامة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المنتهي 2019، وعلى قائمة المركز المالي وتقريري مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات؛ حيث بلغ صافي أرباح الشركة عام 2019 مبلغ 41 مليون جنيه، مقارنةً بمبلغ 23 مليون جنيه عام 2018.



واستعرض الوزير ما نفذته الشركة من أعمال تجديدات وصيانة لخطوط السكك الحديدية؛ حيث قامت الشركة خلال عام 2019 بتجديد 33كم سكة حديد وتركيب عدد 97 مفتاح تفريعات وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للسكك بواقع 1444 كم وتنفيذ أعمال الصيانة الميكانيكية للتفريعات بـ628 مفتاحًا.



وتابع وزير النقل موقف خطة التدريب الخاصة بالعاملين والفنيين من خلال التعاون مع شركة بلاسر النمساوية وموقف تحسين ورش صيانة المعدات والموقف الفني للماكينات والأجهزة الموجودة بالشركة، وآخر المستجدات الخاصة بالماكينات الجديدة التي تم التعاقد عليها.



وأكد الوزير، خلال انعقاد الجمعية العامة، أن وزارة النقل تولي اهتمامًا كبيرًا برفع كفاءة البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية؛ ومنها مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحديدية لرفع مستويات ومعدلات السلامة والأمان على مستوى خطوط السكك الحديدية وتحقيق معدل أعلى فى معدلات نقل الركاب والبضائع، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بجودة المنتج والاستمرار فى رفع كفاءة الماكينات والمعدات بالشركة، وضرورة استمرار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في كل مواقع العمل.