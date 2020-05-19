رئيس جهاز التعمير: لن يُضار مواطن من مشروع محور الزمر

كتب- مصراوي:

التقى أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن أصحاب العقارات المجاورة والملاصقة لمشروع محور الزمر، والقائمين على تنفيذه.



ونفى عدد من أصحاب العقارات المجاورة للمشروع عدم التزامهم بخطوط التنظيم؛ بدليل حصولهم على التراخيص اللازمة للبناء وإقامتها قبل الانفلات الأمني عقب ثورة ٢٥ يناير.



وقال اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير والمسؤول عن تنفيذ المشروع، إنه سيتم التعامل مع المخالفين وغير المخالفين؛ بحيث لا يُضار أحد، وسيتم التعامل مع الحالات وَفقًا لما يصدر عن الحي في ما يخص استحقاقها للتعويض.



أما النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس الوفد البرلماني، فقال إن اللجنة أصرت على الحضور إلى المشروع والاستماع إلى كل الأطراف بعد انتهاء "هوجة السوشيال ميديا"؛ تمهيدًا لوضع توصياتها لمجلس النواب إزاء قضية شغلت الرأي العام وسكان منطقة تنفيذ المشروع.



وأضاف حمودة أن الدولة في تنفيذها لمشروع قومي لا يمكن اتهامها بالتعدي؛ لأنها تملك صلاحيات نزع الملكية وصرف التعويضات، والقيادة السياسية تعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار.



وفي ما يخص مشكلات البناء المخالف وخطوط التنظيم، قال حمودة إنه طلب كل المستندات الخاصة بخطوط التنفيذ والترخيص من الحي والمحافظة والسكان أصحاب الشكاوى.