الإنتاج الحربي: فتح الشركات للجهات البحثية للخروج بمنتجات تسهم في مواجهة "كرونا"

كتب- محمد سامي:

قال محمد توفيق، مساعد وزير الإنتاج الحربي، اليوم الثلاثاء، إنه تم فتح أبواب شركات الإنتاج الحربي للباحثين والجهات البحثية المختلفة؛ لتطبيق أبحاثهم والخروج بمنتجات من الممكن أن تسهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وضرب توفيق مثالًا بكمامات "N95" التي لم تكن تنتج من قبل بشركات الإنتاج الحربي؛ ولكن تم تطوير خطوط الإنتاج بإحدى الشركات التابعة لتصنيعها وبيعها بسعر التكلفة (15- 20) جنيهًا فقط، في الوقت الذي يتم فيه بيعها لدى البعض بأسعار تصل إلى 150 جنيهًا، وأيضاً تم تطوير خطوط الإنتاج بإحدى الشركات لتنفيذ كابينة التعقيم، والتي وضع تصميمها مهندسو الإنتاج الحربي وتم توريد عدد منها إلى مجلس النواب وبعض الجهات الأخرى.

وأضاف مساعد وزير الإنتاج الحربي أن المنتجات الطبية التي تنتجها الوزارة لم تكن موجودة قبل أزمة فيروس كورونا؛ لكن بعد انتشار المرض عزمت الوزارة على محاولة توفير المعدات الطبية في مصر؛ حيث إن هناك خطة وطنية تم وضعها وتنفيذها لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاج إليها المواطنون والمؤسسات لمكافحة الفيروس، من مطهرات ومنظفات وكمامات وغيرها من منتجات التطهير والتعقيم، والتي قامت بطرحها في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة، إلى جانب إنتاج خزانات التطهير وكبائن التعقيم الذاتية، وذلك إسهامًا من الوزارة في تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد التعقيمية.