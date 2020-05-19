مصادر : تقليص الحجر الصحي للعائدين من الخارج لـ 7 أيام

كتب - محمد عبيد وأحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة ومطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه تم تقليص مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج لـ 7 أيام بدلا من 14 يوماً.

وأوضحت المصادر لمصراوي، أنه يًشترط إجراء تحليل للمواطن من فيروس كورونا للسماح بمغادرته الحجر الصحي، إذا كان سلبيا، على أن يستكمل باقي المدة في منزله.

ولفت أحد المصادر بمطار القاهرة، إلى أنه من المنتظر صدور منشور خلال الساعات القليلة القادمة ببدء سريان وتطبيق التوجيهات الجديدة سواء على العالقين الذين يقيمون بالفنادق أو المدن الجامعية الآن أو الذين يصلون خلال الساعات المقبلة.

بدوه، ذكر مصدر بوزارة الصحة، أنه من المقرر متابعة حالة العائدين في منازلهم واستكمال المدة المقررة للحجر الصحي، وحال ظهور أي أعراض يتم التواصل لنقل الحالة إلى أحد مستشفيات الحميات او الصدر لإجراء الفحوصات.

وأوضح أن القرار يأتي لتخفيف الضغط على أماكن الحجر الصحي في ظل زيادة أعداد المصابين بكورونا مؤخرا.

من جانبه، أكد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، لمصراوي، وصول التوجيهات الجديدة للعالقين المقرر عودتهم في الرحلات المقبلة، على أن يتم حجرهم لمدة 7 أيام داخل أحد مقار الحجر، وباقي المدة تتابعهم الفرق الطبية من المنزل بالمنطقة التي يسكن فيها.