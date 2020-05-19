محافظ الجيزة: حظر دخول المصالح الحكومية والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بدون كمامة
كتب- هاني رجب:
أصدر أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا اليوم الثلاثاء، بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لديوان عام المحافظة أو لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها أو مديرية من مديريات الخدمات والإدارات والمقرات التابعة لها وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة دون ارتداء الكمامة، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأوضح قرار المحافظ أن إدارات الأمن والشئون الإدارية تلتزم بكافة المصالح الحكومية بتنفيذ هذا القرار بكل دقة وحزم وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المسئول عن تلك المخالفة.
جاء قرار محافظ الجيزة بالتزامن مع تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير الدورية للمؤسسات الحكومية والشوارع، وفي إطار الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تنخذها المحافظة لمواجهة تفشي فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء .
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