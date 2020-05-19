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وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابي

12:35 م الثلاثاء 19 مايو 2020
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع محور الفريق إبراهيم العرابي

عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومسئولي الوزارة والمحافظتين، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع تطوير محور الفريق إبراهيم العرابي "ترعة الطوارئ سابقاً"، ومخطط استخدامات الأراضي المحيطة بالمحور.

وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى للأعمال بالمحور، والأعمال الصناعية عليه، كما تم استعراض مخطط استخدامات الأراضى الشاغرة والمكتسبة على جانبى المحور، لتعظيم الاستفادة من المشروع، وعدم تحول المناطق المحيطة به إلى مناطق عشوائية.

وأكد أنه تم التشديد على منع النمو العشوائى على جانبى المحور، وعدم السماح بالتعدى على الأراضى المحيطة به، ووضع اشتراطات التنمية، وتحديد الأنشطة المختلفة للأراضى، ودراسة الإطار الأشمل لتطوير المنطقة المحيطة بالمحور.

وأوضح الوزير أهمية مشروع محور الفريق إبراهيم العرابى، والذى سيسهم فى تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع، وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي لتحقيق الاتصالية، كما أنه سيوفر نطاقا عمرانيا متحضرا يحيط به.​

عاصم الجزار وزارة الإسكان محور الفريق إبراهيم العرابي

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