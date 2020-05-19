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"التزموا المنازل".. الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة والحرارة تصل 43 غدا

12:20 م الثلاثاء 19 مايو 2020
"التزموا المنازل".. الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة والحرارة تصل 43 غدا

تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة

كتب يوسف عفيفي:

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غد الأربعاء، وقال إنه سيشهد ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة لتتراوح على القاهرة بين 42 - 43 درجة مئوية.
وتوقع شاهين في تصريح لمصراوي، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.
وأشار إلى نشاط الرياح على بعض المناطق لتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدى أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.
وعن درجات الحرارة، قال شاهين، إنها تبلغ على القاهرة 43 درجة مئوية. وعلى الوجه البحري 41 وعلى السواحل الشمالية 35 وعلى جنوب سيناء 37 وشمال الصعيد 43 وعلى جنوب الصعيد 43 درجة مئوية.
ونصح شاهين، المواطنين، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترات الصيام، مناشدا المواطنين بضرورة التزام المنازل خلال هذه الفترة.

الطقس الأمطار السيول درجات الحرارة موجة الحر

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