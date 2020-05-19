أسامة هيكل ينعي مؤسس شبكة (ART) الشيخ صالح كامل
القاهرة - (أ ش أ)
نعى وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل اليوم الثلاثاء، رجل الأعمال السعودي الراحل الشيخ صالح كامل.
وقال هيكل - في بيان - إن "الفقيد كان من أوائل المستثمرين في مجال الإعلام الخاص بالعالم العربي بإنشائه شبكة راديو وتلفزيون العرب (ART)، وكان من المحبين لمصر وتربطه صداقات قوية بالعديد من المصريين.
واختتم "رحم الله الشيخ صالح كامل وأسكنه فسيح جناته، وألهم أسرته وأصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان".
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