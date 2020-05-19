الأزهر ينعى رجل الأعمال السعودي صالح كامل: لم يتأخر يوماً عن مساعدة المحتاجين
كتب- محمود مصطفى:
نعى الأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيدٍ من الرضا بقضاء الله، رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل، والذي وافته المنية اليوم الاثنين عن عمر ناهز ٧٩ عامًا.
وأكد الأزهر في بيان له، الثلاثاء، أن الفقيد عرف عنه المسارعة إلي الأعمال الإنسانية والخيرية، ولم يتأخر يوما عن مساعدة المحتاجين، فكان رحمه الله من رواد العمل الخيري والإنساني.
وتقدم الأزهر بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان {إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ}.
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